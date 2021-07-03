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Третина всіх COVID-випадків у Франції — через “Дельту”

Субота, 3 липня 2021, 04:33
Третина всіх COVID-випадків у Франції — через “Дельту”

Зараження варіантом "Дельта" становить третину всіх випадків COVID-19 у Франції.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра охорони здоров’я Франції Олів’є Верана

Деталі: Зазначається, що це значне зростання в порівнянні з попередньою оцінкою, зробленою в четвер, згідно з якою у Франції було близько 20% випадків, зумовлених "Дельтою".

Веран сказав, що "існує реальний ризик відновлення епідемії цього літа у Франції" і закликав якомога більше людей щеплюватися.

Знати більше: Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо:

  • Станом на 2 липня у Франції зафіксували 5,7 млн випадків COVID-19. 111 135 людей померли від недуги.
  • Варіант "Дельта" вважається дуже заразним і більш стійким до вакцини, особливо після лише однієї дози.
  • За повідомленням ВООЗ, варіант "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.
  • Станом на 2 липня штам "Дельта" підтвердили у 98 країнах. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусФранція
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