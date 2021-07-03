Третина всіх COVID-випадків у Франції — через “Дельту”

Зараження варіантом "Дельта" становить третину всіх випадків COVID-19 у Франції.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра охорони здоров’я Франції Олів’є Верана

Деталі: Зазначається, що це значне зростання в порівнянні з попередньою оцінкою, зробленою в четвер, згідно з якою у Франції було близько 20% випадків, зумовлених "Дельтою".

Веран сказав, що "існує реальний ризик відновлення епідемії цього літа у Франції" і закликав якомога більше людей щеплюватися.

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