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Співробітник спецслужби ФРН міг допомогти у замаху на чеченського опозиціонера

Субота, 3 липня 2021, 13:55

Федеральна прокуратура Німеччини в Карлсруе веде розслідування проти співробітника Відомства з охорони конституції ФРН (BfV) в федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія за підозрою в розголошенні секретних відомостей в 2020 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністерство внутрішніх справ в федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія надасть в ході розслідування всю необхідну підтримку, а підозрюваний співробітник відправлений в дострокову відпустку в зв'язку з презумпцією невинуватості.

За даними німецького видання Der Spiegel і медіакомпанії MDR, в червні у підозрюваного були проведені обшуки в його службових та приватних приміщеннях. Хоча імені його не називають, але з джерел в органах безпеки журналістам стало відомо, що мова може йти про співробітника - колишнього куратора секретного інформатора BfV Валіда Д., який перебуває в попередньому ув'язненні з кінця 2020 року за підозрою в державному тероризмі.

Чеченець Валід Дадакаев підозрюється в Німеччині в підготовці замаху на Мохмада (Мухаммада) Абдурахманова - брата відомого блогера і критика Рамзана Кадирова Тумсо Абдурахманова. Слідство вважає, що Дадакаєв звернувся із замовленням на вбивство до потенційного кілера Тамерлана Аурбієва, але той 17 грудня 2020 року розповів про підготовку замаху самому Мохмаду Абдурахманову. Зараз Аурбієв знаходиться під захистом поліції.

А співробітника BfV підозрюють в тому, що він повідомив Дадакаеву адресу проживання Абдурахманова в Німеччині. Під час обшуку у Дадакаєва виявили пістолет Макарова з глушником, з якого планувалося застрелити чеченського опозиціонера, пише Der Spiegel. Після спроби замаху на вбивство Мохмад Абдурахманов отримав додатковий захист від німецької держави.

У квітні суд в Швеції засудив на 12 років позбавлення волі росіянина, визнаного винним у замаху на чеченського блогера Тумсо Абдурахманова в місті Евле в лютому 2020 року. Тоді він проник в квартиру блогера, поки той спав, і почав бити його молотком по голові. Абдурахманов зумів відібрати у нападника молоток і викликати поліцію. Тумсо Абдурахманов виїхав з Росії в 2015 році, пояснивши це конфліктом з родичами глави Чечні Рамзана Кадирова.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаЧечня
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