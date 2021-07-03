Дощі та грози найближчими днями охоплять всю Україну

У неділю, 4 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, місцями значні дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі у західних, східних і південно-східних областях, удень в Україні короткочасні дощі, грози. Вночі в Карпатському регіоні, вдень у більшості південних і центральних областей місцями значні дощі.

Вітер північно-західний, у північно-східних областях північно-східний, 7-12 м/с; вдень у більшості південних і центральних областей місцями град і шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°; вдень у західних областях 20-25°, на решті території 24-29°, на сході до 32°.

У Києві в неділю вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 16-18°, удень 26-28°.

У понеділок, 5 липня, в Україні короткочасні дощі, грози. Вдень у центральних областях в окремих районах значний дощ, град і шквали 15-20 м/с, лише в західних областях вночі без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 15-20°, удень 24-29°.

У Києві в неділю короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 17-19°, удень 26-28°.

3 липня на 9 годину температура води в Чорному та Азовському морях 20-28°, у Дніпрі в межах Києва 25°.