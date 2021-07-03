Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дощі та грози найближчими днями охоплять всю Україну

Субота, 3 липня 2021, 15:09
Дощі та грози найближчими днями охоплять всю Україну

У неділю, 4 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, місцями значні дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі у західних, східних і південно-східних областях, удень в Україні короткочасні дощі, грози. Вночі в Карпатському регіоні, вдень у більшості південних і центральних областей місцями значні дощі.

Вітер північно-західний, у північно-східних областях північно-східний, 7-12 м/с; вдень у більшості південних і центральних областей місцями град і шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°; вдень у західних областях 20-25°, на решті території 24-29°, на сході до 32°.

 

У Києві в неділю вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 16-18°, удень 26-28°.

У понеділок, 5 липня, в Україні короткочасні дощі, грози. Вдень у центральних областях в окремих районах значний дощ, град і шквали 15-20 м/с, лише в західних областях вночі без опадів.

 

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 15-20°, удень 24-29°.

 

У Києві в неділю короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 17-19°, удень 26-28°.

 

3 липня на 9 годину температура води в Чорному та Азовському морях 20-28°, у Дніпрі в межах Києва 25°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: