Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У ЄС почала діяти заборона одноразових пластикових виробів

Субота, 3 липня 2021, 15:17

В ЄС 3 липня набула чинності директива, яка забороняє використання певних видів пластикової продукції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Директива про пластик одноразового використання встановлює суворі правила щодо зменшення кількості видів продукції та упаковки, які входять до десятки найпопулярніших предметів, що забруднюють європейські пляжі.

Відповідно до директиви, там, де альтернативні варіанти є легкодоступними та доступними за ціною, одноразові пластмасові вироби будуть заборонені. Щодо інших продуктів будуть докладені зусилля, щоб обмежити їх використання за допомогою дизайну та маркування і зобов’язань щодо очищення тих, хто їх виробляє.

Про заборону домовились в 2019 році, і держави-члени ЄС мали два роки, щоб ввести її у своє національне законодавство.

Відповідно до директиви, з 3 липня заборонені наступні одноразові пластикові вироби: ватні палички, столові прибори, тарілки, мішалки, палички для їжі, соломинки, пінополістирол для одноразового використання контейнерів для їжі та напоїв, всі вироби з пластичної оксидно-руйнувальної продукції.

Директива ЄС також передбачає, що в найближчі кілька років набудуть чинності інші заходи.

Теми: ЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"

"Нам прикро, боляче, але не соромно" – Зеленський про матч збірної України з командою Англії

Євро-2020: Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі

Смерть українця після щеплення Pfizer: медики назвали попередні причини

фотоНа кордоні Литви й Білорусі силовики відкрили вогонь через нелегальних мігрантів

Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу

Усі новини...
ЄС
Лукашенко розповів про "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Україна, США і ЄС
У ЄС підготували план співпраці зі "Східним партнерством" з інвестиціями на 2,3 млрд євро
Агентство ЄС відправило підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю
Останні новини
04:47
Байден пообіцяв відповісти Росії, якщо вона стоїть за новою кібератакою
03:44
фотоВ Японії через масштабний зсув зникли 20 людей
02:48
ДТП з потерпілими у Дніпрі: у водія мікроавтобуса стався напад епілепсії
02:18
фотоПонад 13 тисяч вболівальників підтримали збірну України у фан-зоні Києва
01:23
Через зсуви і повені в Непалі загинули 38 осіб
00:47
Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"
00:29
"Нам прикро, боляче, але не соромно" – Зеленський про матч збірної України з командою Англії
00:13
Єдина АЕС в Ірані відновила роботу
23:58
фотоНа Кіпрі вирує масштабна лісова пожежа, країна просить допомоги
23:50
Євро-2020: Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі
Усі новини...