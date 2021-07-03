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У Німеччині рівень захворюваності коронавірусом найнижчий за майже рік

Субота, 3 липня 2021, 16:28

Вперше за приблизно 11 місяців показник семиденної захворюваності на коронавірус у Німеччині опустився нижче 5.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив про загальнонаціональне значення вранці в суботу - 4,9 нових заражень на 100 000 жителів за останній тиждень. Показник становив 5,0 попереднього дня та 5,9 попереднього тижня.

Востаннє значення було нижчим за поріг 5 30 липня 2020 року, коли воно становило 4,8.

Управління охорони здоров'я в Німеччині також повідомило про 671 нову коронавірусну інфекцію за добу. Для порівняння, тиждень тому було зареєстровано 592 інфекції.

Також протягом останніх 24 годин у Німеччині було зафіксовано 16 смертей. Тиждень тому було зафіксовано 68 смертей.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що у Німеччині дельта-штам складає половину усіх випадків коронавірусу.

Теми: Німеччинакоронавірусепідемія


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