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Футбол: для клубів Криму діє заборона на ігри в чемпіонаті РФ і єврокубках

Субота, 3 липня 2021, 20:26

Кримські футбольні клуби як і раніше не мають права брати участь у російському чемпіонаті, а також грати у єврокубках.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на керуючого "кримським футбольним союзом" Юрія Вєтху

Пряма мова: "Найголовніше, що ми, на жаль, не можемо грати ніякі матчі з нашими колегами-футболістами з інших країн.

В УЄФА сказали, що не можуть порушити свій статут, ми вам дали спеціальний статус, але ми вас не можемо інтегрувати ні в Російський футбольний союз, ні дозволити як окремій території брати участь в єврокубках".

Деталі: За словами Ветхі, УЄФА "начебто дозволило" грати неофіційні матчі кримським футболістам, але в той же час діє заборона на відвідування окупованого Криму командами інших країн.

Теми: футболокупаціяКримУЄФА


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