ДТП з потерпілими у Дніпрі: у водія мікроавтобуса стався напад епілепсії
У Дніпрі через напад епілепсії у водія автобус IVECO зіткнувся з маршруткою і легковиком та в'їхав у кіоск.
Джерело: МВС України
Дослівно: "Автобус IVECO виїхав на зустрічну смугу на вулиці Грушевського і їхав прямісінько в службовий автомобіль поліцейських відділу аеропідтримки…
Поліцейські миттєво зреагували й, виконавши маневр, уникнули зіткнення з автобусом. Вони одразу зрозуміли — чоловікові за кермом зле й необхідна допомога".
Деталі: Автобус і далі некеровано продовжив рух, скоїв зіткнення ще з двома транспортними засобами — маршрутним автобусом Газель, у якому перебували пасажири, і легковиком Mitsubishi Lancer, та в'їхав у будівлю кіоску.
Поліцейські розвернулися і попрямували на місце події. Вони викликали лікарів та додаткові екіпажі патрульних.
До приїзду медиків нспектори вивільнили потерпілого з понівеченого транспортного засобу та надали йому домедичну допомогу.
У чоловіка був напад епілепсії, тому поліцейські поклали його в стабільне бокове положення й контролювали стан до приїзду лікарів.
Також унаслідок ДТП травмувалися двоє пасажирів маршрутного автобуса Газель.
Водія, у якого трапився напад епілепсії, госпіталізували.