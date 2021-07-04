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ДТП з потерпілими у Дніпрі: у водія мікроавтобуса стався напад епілепсії

Неділя, 4 липня 2021, 02:48
ДТП з потерпілими у Дніпрі: у водія мікроавтобуса стався напад епілепсії

У Дніпрі через напад епілепсії у водія автобус IVECO зіткнувся з маршруткою і легковиком та в'їхав у кіоск.

Джерело: МВС України

Дослівно: "Автобус IVECO виїхав на зустрічну смугу на вулиці Грушевського і їхав прямісінько в службовий автомобіль поліцейських відділу аеропідтримки…

Поліцейські миттєво зреагували й, виконавши маневр, уникнули зіткнення з автобусом. Вони одразу зрозуміли — чоловікові за кермом зле й необхідна допомога".

Деталі: Автобус і далі некеровано продовжив рух, скоїв зіткнення ще з двома транспортними засобами — маршрутним автобусом Газель, у якому перебували пасажири, і легковиком Mitsubishi Lancer, та в'їхав у будівлю кіоску.

Поліцейські розвернулися і попрямували на місце події. Вони викликали лікарів та додаткові екіпажі патрульних.

До приїзду медиків нспектори вивільнили потерпілого з понівеченого транспортного засобу та надали йому домедичну допомогу.

У чоловіка був напад епілепсії, тому поліцейські поклали його в стабільне бокове положення й контролювали стан до приїзду лікарів.

Також унаслідок ДТП травмувалися двоє пасажирів маршрутного автобуса Газель.

Водія, у якого трапився напад епілепсії, госпіталізували.

Українська правда
Теми: ДніпроДТП
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