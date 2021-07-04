Британські військові покидають Афганістан
Неділя, 4 липня 2021, 06:28
Останні солдати регулярних британських військ покидають Афганістан, закінчивши 20-річну місію в цій країні.
Джерело: Daily Mail
Деталі: Загалом 454 британських солдати і цивільних особи загинули в Афганістані з моменту початку операції "Незмінна свобода" під проводом США у відповідь на теракти 11 вересня.
Останні із 750 солдатів Великобританії, які входять до навчальної місії НАТО, повинні виїхати в неділю.
Це відбувається на тлі просування Талібану в багатьох районах країни, що викликає страх перед новою громадянською війною.
Передісторія:
- У вівторок, 29 червня, останні військові місії збройних сил Німеччини (бундесверу), які перебували у військовому таборі в Мазарі-Шаріфі, на чотирьох літаках були передислоковані до Німеччини.
- 15 січня Пентагон в офіційному пресрелізі повідомив, що Сполучені Штати Америки скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку до 2 500 військовослужбовців у кожній з країн, що є найменшою кількістю за майже 20 років.
- Сполучені Штати підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.
- Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО. У свою чергу таліби мають не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.