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Британські військові покидають Афганістан

Неділя, 4 липня 2021, 06:28

Останні солдати регулярних британських військ покидають Афганістан, закінчивши 20-річну місію в цій країні.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Загалом 454 британських солдати і цивільних особи загинули в Афганістані з моменту початку операції "Незмінна свобода" під проводом США у відповідь на теракти 11 вересня.

Останні із 750 солдатів Великобританії, які входять до навчальної місії НАТО, повинні виїхати в неділю.

Це відбувається на тлі просування Талібану в багатьох районах країни, що викликає страх перед новою громадянською війною.

Передісторія:

  • У вівторок, 29 червня, останні військові місії збройних сил Німеччини (бундесверу), які перебували у військовому таборі в Мазарі-Шаріфі, на чотирьох літаках були передислоковані до Німеччини.
  • 15 січня Пентагон в офіційному пресрелізі повідомив, що Сполучені Штати Америки скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку до 2 500 військовослужбовців у кожній з країн, що є найменшою кількістю за майже 20 років.
  • Сполучені Штати підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.
  • Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО. У свою чергу таліби мають не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.

Теми: АфганістанНАТОБританія


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