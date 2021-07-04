Британські військові покидають Афганістан

Останні солдати регулярних британських військ покидають Афганістан, закінчивши 20-річну місію в цій країні.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Загалом 454 британських солдати і цивільних особи загинули в Афганістані з моменту початку операції "Незмінна свобода" під проводом США у відповідь на теракти 11 вересня.

Останні із 750 солдатів Великобританії, які входять до навчальної місії НАТО, повинні виїхати в неділю.

Це відбувається на тлі просування Талібану в багатьох районах країни, що викликає страх перед новою громадянською війною.

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