Ще 39 тисяч українців отримали вакцину проти Covid

В Україні у суботу було щеплено проти коронавірусу майже 39 тисяч людей.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 3 липня вакцинацію зробили 38 857 осіб.

Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення та 125 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 2 059 728 українців, з них отримали 1 дозу – 2 059 726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 901 017 щеплень.

Станом на 2 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 772 102 бажаючих.

Нагадаємо:

2 липня в Україні проти COVID-19 було щеплено 94,5 тисячі людей.

Вакцинація проти коронавірусу почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП