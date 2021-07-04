Поранення жінки в окупованій Горлівці: бойовики приховали докази

27 червня російські ЗМІ та новинні ресурси окупаційної влади ОРДЛО розповсюдили новину про те, що нібито українські військові поранили мирну жительку Горлівки. У той же час бойовики заборонили медикам надавати СММ ОБСЄ інформацію про постраждалу.

Джерело: звіт ОБСЄ

Деталі: Представники так званої "ДНР" 27 червня заявили, що "під обстрілом з боку ВСУ опинилася Горлівка, в результаті обстрілу осколкове поранення стегна отримала жінка 1969 року народження".

Після цього повідомлення Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні взялася вивчати, що саме сталося.

З'ясувалося, що жінка дійсно отримала поранення в результаті обстрілу в окупованому місті. Жінка розповіла спостерігачам, що вранці 27 червня вона почула численні вибухи поряд з її будинком і спробувала закрити вхідні двері, які відкрило вибуховими хвилями. Підійшовши до дверей, вона була поранена.

У міській лікарні жінку прооперували і витягли осколки зі стегна.

У той же день спостерігачі бачили медичну довідку, видану лікарнею в Горлівці, згідно з якою потерпіла поступила в лікарню з осколковим пораненням.

При цьому медичний персонал лікарні відмовився надати команді СММ інформацію про поранену жінку, пославшись на "відсутність дозволу" від окупантів.