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Експрем’єр Франції увійшов до ради директорів російської "Зарубежнефти"

Неділя, 4 липня 2021, 12:33
Експрем’єр Франції увійшов до ради директорів російської Зарубежнефти
Франсуа Фійон

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон був призначений членом правління нафтової компанії, "Зарубежнефть", яка контролюється владою РФ..

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Документи, опубліковані в суботу російським сайтом, яким керує інформаційне агентство "Інтерфакс", свідчать про те, що Фійон приєднався до правління "Зарубежнефть" 28 червня.

Колишній глава уряду під керівництвом Ніколя Саркозі працює в компанії через свою консалтингову фірму "Apteras". На початку червня його кандидатуру висунув російський уряд.

Фійон почав працювати у консалтингу після катастрофічної кампанії на президентських виборах у 2017 році, яка була зірвана через скандал з фальшивими робочими місцями. У червні 2020 року він був засуджений до п'яти років ув'язнення із випробним терміном на три роки.

АТ "Зарубежнефть" спеціалізується на розвідці, розробці та експлуатації нафтових і газових родовищ за межами Росії.

Фійон був прем’єр-міністром Франції у 2007-2012 роках, під час президентства Ніколя Саркозі.

У 2020 році суд Парижа визнав Фійона винним у використанні державних коштів для оплати праці своєї дружини і дітей, яку ті ніколи не виконували, і присудив йому реальний термін тюремного ув'язнення та 10-річну заборону балотуватися на виборні посади.

Нагадаємо, колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль увійшла до нового складу ради директорів компанії "Роснефть", затвердженого акціонерами російської компанії.

Кнайсль запам’яталась танцем з президентом РФ Владіміром Путіним на своєму весіллі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосіяенергетика
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