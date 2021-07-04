Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Словаччина посилює прикордонний контроль через штам "Дельта"

Неділя, 4 липня 2021, 14:26

Словацька поліція з 5 липня перевірятиме Covid-документи на автомобільних та залізничних переходах при в’їзді до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

"Поліцейські перевірятимуть виконання реєстрації на сайті e-Hranica, а також документи, необхідні для подання заяви про звільнення від карантинних зобов'язань", - заявила речниця поліції Деніса Бардйова.

Вантажні перевезення будуть звільнені від контролю. Громадян просять підготувати всі необхідні документи до прибуття на кордон. "Поліція здійснюватиме перевірку європейських Covid-паспортів за допомогою мобільних пристроїв зчитування", - додала речниця.

Більш жорсткі заходи також будуть вжиті в міжнародних аеропортах. Поліції також будуть допомагати військові.

Цей контроль є першим кроком до подальшого посилення контролю, який діятиме з 9 липня. З цієї дати, за деякими винятками, Словаччина вимагатиме карантину від пасажирів, які не щеплені проти Сovid-19. Карантин закінчиться негативним тестом ПЛР не раніше ніж на п’ятий день після в’їзду до Словаччини.

Нові заходи запроваджені через поширення більш заразного дельта-варіанту коронавірусу. Словаччина також закриє невеликі прикордонні пункти з сусідніми країнами, зокрема, Чехією.

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Словаччина
У Словаччині розпочався суд над колишнім президентом країни
Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу
Україна домовилась із Чехією та Словаччиною про купівлю й ремонт БМП, "деталі пізніше"
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: