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Маски для обличчя стануть особистим вибором в Англії - міністр

Неділя, 4 липня 2021, 14:56
Маски для обличчя стануть особистим вибором в Англії - міністр

Носіння масок для обличчя в Англії стане особистим вибором, і дані, які визначать, чи можуть бути зняті Covid-обмеження в липні, виглядають "дуже позитивно".

Про це заявив міністр житлового будівництва Роберт Дженрік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Дженрік сказав, що успіх британської програми вакцинації означає, що уряд "може подумати про те, як ми можемо повернутися в нормальність в максимально можливій мірі".

"Як і багато людей, я хочу позбутися від цих обмежень якомога швидше. Ми не хочемо, щоб вони були необхідні довше, ніж необхідно. Ми збираємося перейти в період, коли не буде юридичних обмежень - держава не буде вказувати вам, що робити, - але ви захочете проявити певний ступінь особистої відповідальності і судження. Так що різні люди прийдуть до різних висновків щодо таких речей, як, наприклад, маски", - сказав він.

За даними британських ЗМІ, прем'єр-міністр Борис Джонсон готується послабити решту обмежень COVID-19 в Англії з 19 липня.

Згідно з повідомленнями в недільних газетах, більше не буде зобов'язань носити маски для обличчя і дотримуватися соціального дистанціювання.

За даними Sunday Times, необхідність сканувати QR-код перед входом в бар, ресторан або подібний заклад також залишиться в минулому після 19 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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