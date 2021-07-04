Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ дало поради емоційним вболівальникам, як пережити перегляд матчів

Неділя, 4 липня 2021, 15:28

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що під час перегляду матчів футбольні фанати переживають емоційні сплески і у них зростає виділення гормону стресу – кортизолу.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Після напруженої гри української збірної у чвертьфіналі Євро-2020 відомство виклало рекомендації, як пережити стрес.

Дослівно: "Дослідження показує, що коли команда, за яку вболіває людина, програє, вона може їсти на 16% більше шкідливої їжі та зокрема насичених жирів, ніж зазвичай. Хоча коли виграє, ця цифра зменшується у протилежний бік — на 9% менше звичайного споживання насичених жирів.

Хоча кортизол — важливий гормон, який допомагає справлятися із стресовими ситуаціями у повсякденному житті, його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань. Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади".

Поради для фанів: МОЗ рекомендує "після двох таймів надзвичайного стресу" відновитися.

Для цього потрібно обрати спокійне заняття на власний смак – піти на прогулянку із собакою, зустрітися з друзями, провести тихий вечір за переглядом серіалу, приготувати корисну та смачну вечерю, зайнятися спортом або навіть влаштувати прибирання вдома.

Нагадаємо: 

  • Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишає турнір.

Українська правда
Теми: футболздоров'яМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВіДЕОЗМІ: У Каспійському морі біля Азербайджану стався вибух на родовищі, у Баку розслідують

фотоНа Сході України від обстрілу загинув військовий медик

Потоп у Криму: 5 будинків повністю зруйновані, затопило психдиспансер

Виробник шампанського Moёt погодився називати його "ігристим" для постачання до РФ

Скандальний "слуга" розповів, як поліція возила його до нарколога

Окупанти вбили українського військового

Усі новини...
футбол
УЄФА розслідує конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 у Баку
Понад 13 тисяч вболівальників підтримали збірну України у фан-зоні Києва
Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"
Останні новини
02:31
Джонсон 5 липня підтвердить ослаблення обмежень в Британії, попри “Дельту”
01:36
Куба евакуювала 70 тисяч людей через ураган “Ельза”
00:35
ВіДЕОЗМІ: У Каспійському морі біля Азербайджану стався вибух на родовищі, у Баку розслідують
23:43
У Києві авто влетіло в учасників ДТП: постраждали мати і двоє дітей
22:46
фотоНа Сході України від обстрілу загинув військовий медик
22:19
Потоп у Криму: 5 будинків повністю зруйновані, затопило психдиспансер
21:58
Катастрофа літака на Філіппінах: кількість загиблих зросла до 45
21:12
У Білорусі затримали громадянина України – правозахисники
20:51
Виробник шампанського Moёt погодився називати його "ігристим" для постачання до РФ
20:25
Поліція перевірить дії патрульних, які відправили нардепа до нарколога
Усі новини...