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МОЗ дало поради емоційним вболівальникам, як пережити перегляд матчів

Неділя, 4 липня 2021, 15:28
МОЗ дало поради емоційним вболівальникам, як пережити перегляд матчів

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що під час перегляду матчів футбольні фанати переживають емоційні сплески і у них зростає виділення гормону стресу – кортизолу.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Після напруженої гри української збірної у чвертьфіналі Євро-2020 відомство виклало рекомендації, як пережити стрес.

Дослівно: "Дослідження показує, що коли команда, за яку вболіває людина, програє, вона може їсти на 16% більше шкідливої їжі та зокрема насичених жирів, ніж зазвичай. Хоча коли виграє, ця цифра зменшується у протилежний бік — на 9% менше звичайного споживання насичених жирів.

Хоча кортизол — важливий гормон, який допомагає справлятися із стресовими ситуаціями у повсякденному житті, його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань. Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади".

Поради для фанів: МОЗ рекомендує "після двох таймів надзвичайного стресу" відновитися.

Для цього потрібно обрати спокійне заняття на власний смак – піти на прогулянку із собакою, зустрітися з друзями, провести тихий вечір за переглядом серіалу, приготувати корисну та смачну вечерю, зайнятися спортом або навіть влаштувати прибирання вдома.

Нагадаємо: 

  • Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишає турнір.

Українська правда
Теми: футболздоров'яМОЗ
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