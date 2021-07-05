Куба евакуювала 70 тисяч людей через ураган “Ельза”

Куба евакуювала 70 тисяч осіб у зв’язку з ураганом "Ельза".

Джерело: The Guardian

Деталі: Є побоювання, що "Ельза" може викликати сильну повінь.

Більшість евакуйованих вирушили в оселі родичів, а близько 23 тисяч осіб знайшли притулок в державних установах. Близько 400 осіб у гірських районах сховалися в печерах, підготовлених до надзвичайної ситуації.

Нагадаємо: