Куба евакуювала 70 тисяч людей через ураган “Ельза”
Понеділок, 5 липня 2021, 01:36
Куба евакуювала 70 тисяч осіб у зв’язку з ураганом "Ельза".
Джерело: The Guardian
Деталі: Є побоювання, що "Ельза" може викликати сильну повінь.
Більшість евакуйованих вирушили в оселі родичів, а близько 23 тисяч осіб знайшли притулок в державних установах. Близько 400 осіб у гірських районах сховалися в печерах, підготовлених до надзвичайної ситуації.
Нагадаємо:
- До 3 липня "Ельза" була ураганом категорії 1 з 5.
- "Ельза" завдала шкоди кільком східним Карибським островам. Найбільше постраждав Барбадос, де понад 1100 осіб повідомили про пошкодження будинків, 62 будинки обвалилися.
- Як зазначається, в результаті урагану "Ельза" одна людина загинула в Сент-Люсії, двоє - в Домініканській Республіці.