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Кібератака, в якій підозрюють росіян, зачепила тисячі комп'ютерів у Німеччині

Понеділок, 5 липня 2021, 09:48
DW

Кібератака на виробника програмного забезпечення Kaseya, чий софт використовувала велика шведська мережа супермаркетів Coop Sweden, могла торкнутися й тисячі комп'ютерів в Німеччині.

Таку оцінку висловили Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI), повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Одна компанія, що надає послуги у сфері IT, вже повідомила про те, що піддалася атаці", - сказав представник BSI, відзначивши, що клієнтами вищезгаданої компанії були тисячі фірм, які в підсумку також могли постраждати від хакерського нападу.

У BSI припускають, що 5 липня їм можуть почати надходити повідомлення від постраждалих від кібератаки компаній, які не помітили зламу їхніх систем до початку робочого тижня.

При цьому лише підприємства, що працюють в критичних для інфраструктури країни галузях на кшталт енергопостачання зобов'язані повідомляти про вчинені проти них хакерські атаки.

Раніше повідомлялося, що в результаті цієї хакерської атаки на компанію Kaseya постраждали 200 фірм в США. Водночас випадків завдання будь-якій компанії такої масштабного шкоди, як мережі супермаркетів Coop в Швеції, яка була вимушена тимчасово закрити всі 800 філій, в Німеччині поки зафіксовано не було.

Інформагентство Bloomberg повідомило з посиланням на компанію Huntress Labs, що спеціалізується на питаннях комп'ютерної безпеки, що за глобальною хакерською атакою може стояти угруповання з Росії під назвою REvil.

Наразі експерти вважають, що зловмисників цікавив лише викуп за відновлення роботи систем, а не особисті дані клієнтів компаній.

Теми: кібербезпекахакериРосіяНімеччина


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