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Угорщина почала вакцинувати громадян сусідніх країн, в тому числі українців

Понеділок, 5 липня 2021, 11:01
Угорщина почала вакцинувати громадян сусідніх країн, в тому числі українців
Фото з Twitter ЄП

Угорщина почала приймати на вакцинацію громадян інших країн, які живуть в прикордонних районах, в тому числі з України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на урядовому сайті, присвяченому пандемії коронавірусу.

"Люди, які проживають на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону і пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди автобуси доставляють від кордону на спеціально відведених автобусах", – йдеться в заяві.

Приїжджі з інших сусідніх країн – Румунія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Австрія - можуть пройти вакцинацію в пунктах вакцинації лікарень.

Ті, хто має намір пройти вакцинацію в Угорщині, повинні мати паспорт і офіційний документ, який підтверджує їх місце проживання.

У повідомленні також нагадують, що Україна не входить до Шенгенської зони і тому правила перетину кордону для українців суворіші.

"Закарпатці можуть в'їхати в Угорщину для вакцинації в пунктах перетину кордону, визначених міністром внутрішніх справ: залізничний прикордонний перехід "Захонь", пункт пропуску "Косино-Барабаш", пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья", – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що 2 по 30 липня угорська сторона припинить пропуск на свою територію людей і транспорту через пункти пропуску "Барабаш" та "Лонья".

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинавакцинація
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