Зливи принесли до Криму ще одну проблему
Понеділок, 5 липня 2021, 12:32
В окупованому Росією Криму після червневих злив спостерігається велика кількість комарів, особливо в центральній і північній частині півострова.
Джерело: "Крым.Реалии", "Крыминформ"
Деталі: Російська окупаційна "влада" повідомляє, що велика кількість комарів з’явилася від рясних опадів. Після минулих в червні дощів почастішали скарги на збільшення кількості комарів в різних районах півострова.
На водоймах, де відбувається виплід комарів, активно використовуються біологічні засоби боротьби з комахами, такі як бактицид, ларіоль, повідомляє так звана "влада" Криму.
Дезінфікуючий розчин розпилюють в повітрі за допомогою садових обприскувачів та інших пристроїв.
Нагадаємо:
- Внаслідок потопу в Ялті, який стався 18 червня, щонайменше 49 осіб постраждали, одна людина загинула.
- 17 червня місто Керч і кілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади.
- 4 липня відновилися сильні зливи у Криму. Окупанти шукають тіло зникої жінки.