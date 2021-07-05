Зливи принесли до Криму ще одну проблему

В окупованому Росією Криму після червневих злив спостерігається велика кількість комарів, особливо в центральній і північній частині півострова.

Джерело: "Крым.Реалии", "Крыминформ"

Деталі: Російська окупаційна "влада" повідомляє, що велика кількість комарів з’явилася від рясних опадів. Після минулих в червні дощів почастішали скарги на збільшення кількості комарів в різних районах півострова.

На водоймах, де відбувається виплід комарів, активно використовуються біологічні засоби боротьби з комахами, такі як бактицид, ларіоль, повідомляє так звана "влада" Криму.

Дезінфікуючий розчин розпилюють в повітрі за допомогою садових обприскувачів та інших пристроїв.

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