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Рейтинг партій: українці готові провести в Раду партії Ляшка і Гройсмана – соціологія

Понеділок, 5 липня 2021, 12:41
Фото НАЗК

Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до парламенту пройшли б 7 партій – "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Сила і честь", Радикальна партія Ляшка та "Українська стратегія Гройсмана".

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 22-29 червня

Дослівно: "Найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу" (20,6% серед тих, хто визначився з вибором). Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) "ділять" "ОПЗЖ" (16,9%), "ЄС" (15%) і "Батьківщина" (14,7%)". 

 

Деталі: Партію "Сила і честь" підтримують 7% виборців, Радикальну партію Ляшка – 5,7% та "Українську стратегію Гройсмана" – 5,1%.

Інші партії не потрапили б до парламенту.

Зокрема, за "Партію Шарія" готові віддати голоси 3,7% серед тих, хто визначився, за "Свободу" – 2,2%; за "Голос" – 1,9%.

Дослідження тривало з 22 до 29 червня. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю опитали 2031 респондента у віці від 18 років у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% – для показників близьких до 25%, 2,2% – для показників близьких до 12%, 1,5% – для показників близьких до 5%.

Читати також: Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду

Передісторія: 

Українська правда
Теми: соціологіяпартіїВерховна Рада


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