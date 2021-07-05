Росія шантажує країни, вимагаючи не брати участі у Кримській платформі - Кулеба

Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участі у Кримській платформі.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на форумі "Україна 30: Міжнародна політика", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"На цьому тлі участь держав в Кримській платформі - це дуже простий тест про те з ким ти в питанні окупованого Криму - з Росією і агресією чи з Україною і міжнародним правом?, - сказав Кулеба.

"Якщо подивитися на ці регіональні формати на карті, стратегія стає наочною. Легко побачити вертикальну вісь від Балтійського до Чорного моря. Це простір свободи, безпеки та процвітання України, східний фланг НАТО та ЄС. Посилення малих альянсів робить членство України в ЄС і НАТО історично неминучим на рівні практичної взаємодії", - додав міністр.

За його словами, Кримська платформа стала найбільш промовистим доказом ініціативної зовнішньої політики України.

"Президент України з першого мого дня на посаді поставив питання: як будемо повертати Крим? З його ініціативи МЗС розробив концепцію платформи і за кілька місяців ми побачимо її успіх", - додав Кулеба.

Саміт Кримської платформи запланований у Києві на 23 серпня.