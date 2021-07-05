Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія шантажує країни, вимагаючи не брати участі у Кримській платформі - Кулеба

Понеділок, 5 липня 2021, 13:14

Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участі у Кримській платформі.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на форумі "Україна 30: Міжнародна політика", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"На цьому тлі участь держав в Кримській платформі - це дуже простий тест про те з ким ти в питанні окупованого Криму - з Росією і агресією  чи з Україною і міжнародним правом?, - сказав Кулеба.

"Якщо подивитися на ці регіональні формати на карті, стратегія стає наочною. Легко побачити вертикальну вісь від Балтійського до Чорного моря. Це простір свободи, безпеки та процвітання України, східний фланг НАТО та ЄС. Посилення малих альянсів робить членство України в ЄС і НАТО історично неминучим на рівні практичної взаємодії", - додав міністр.

За його словами, Кримська платформа стала найбільш промовистим доказом ініціативної зовнішньої політики України.

"Президент України з першого мого дня на посаді поставив питання: як будемо повертати Крим? З його ініціативи МЗС розробив концепцію платформи і за кілька місяців ми побачимо її успіх", - додав Кулеба.

Саміт Кримської платформи запланований у Києві на 23 серпня.

Теми: РосіяКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця

Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС

Суд зупинив дію припису НАЗК щодо контракту Вітренка

Євро-2020: Україна отримає 16 мільйонів призових

Перші COVID-сертифікати з’явилися у "Дії"

оновленоМінкульт вніс російського спортивного коментатора до "чорного списку"

Усі новини...
Росія
Кібератака, в якій підозрюють росіян, зачепила тисячі комп'ютерів у Німеччині
Добудували трубу, якою Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України
"Старший брат наглядає за тобою". Як IT-технології допомагають диктаторам знищувати опозицію
Останні новини
22:48
Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській
22:02
Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу
21:39
ФотоУ Грузії скасували ЛГБТ-марш через погрози
21:15
Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця
20:58
Новини економіки: ціни на електроенергію і пальне, продаж сільгоспземлі
20:39
Центральний залізничний вокзал Києва "замінували"
20:36
Прем’єр Британії анонсував скасування з 19 липня майже всіх карантинних обмежень
20:24
Ціни на електроенергію: у Міненерго відреагували на кризову ситуацію
20:12
Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС
20:06
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Усі новини...