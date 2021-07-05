Французькі виробники шампанського обурені новими російськими правилами

Група виробників французького шампанського обурилася новим російським законом, який всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Comite Champagne" (Комітет шампанського) заявив, що закликає дипломатів Франції та Європейського союзу працювати над тим, щоб Росія змінила закон.

Закон, підписаний президентом Росії Владіміром Путіним у п'ятницю, вимагає від усіх виробників шампанського описувати свій продукт як ігристе вино на етикетці на тильній стороні пляшки - хоча не на лицьовій стороні.

Термін "шампанське" дозволено використовувати лише російським виробникам.

Співпрезиденти французької Групи шампанських вин Максим Тубарт та Жан-Марі Барільєр закликали її членів на певний час припинити всі поставки до Росії.

Вони сказали, що назва "шампанське", що стосується регіону Шампань у Франції, має правовий захист у 120 країнах.

"Комітет шампанського засмучує той факт, що це законодавство не гарантує, що російські споживачі мають чітку і прозору інформацію про походження та характеристики вина", - йдеться в заяві, яка додає, що закон підірвав два десятиліття переговорів між Росією та Європейським союзом.

Як повідомлялося, в ЄС висловили невдоволення новим російським указом який всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані.