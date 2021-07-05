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Ексголова райдержадміністрації отримав 9 років за хабар

Понеділок, 5 липня 2021, 16:39

За хабар у 17 200 доларів до 9 років позбавлення волі засудили ексголову РДА на Хмельниччині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Вироком Ізяславського районного суду Хмельницької області йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки і конфіскацією майна.

У суді доведено, що колишній голова однієї з райдержадміністрації Хмельницької області з березня по серпень 2018 року вимагав та одержав від представника суб’єкта господарювання 17200 дол США неправомірної вигоди за винесення розпорядження про виготовлення та затвердження технічної документації із землеустрою, а також укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення сільського господарства терміном на 10 років. 

Вказано, що вирок суду ще не набрав чинності.

Українська правда
Теми: хабарХерсонська областьсуд


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