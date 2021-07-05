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Дівчата влаштували святкування на Меморіалі Героїв Небесної сотні. Поліція завела справу

Понеділок, 5 липня 2021, 17:59

Поліція Львівської області відкрила справу за статтею "Осквернення пам’ятника" ККУ щодо вчинку кількох дівчат, що святкували день народження на Меморіалі Героїв Небесної сотні.

Джерело: повідомлення поліції Львівської області, місцеве видання Zaxid.net

Дослівно: "Встановлено, що кілька дівчат запалювали фейєрверки та танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної сотні під час святкування вісімнадцятиріччя своєї подруги".

Деталі: Поліцейські вказують, що фото і відео виявили у мережі. Санкція за ч.2 ст.297 (Осквернення пам’ятника) передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше у пабліку "Друга приватна мемарня" з’явився допис із відео з інстаграму однієї із дівчат.

Листа до правоохоронців щодо інциденту на Меморіалі Героїв Небесної сотні скерувала львівська мерія.

Теми: поліціяісторія


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