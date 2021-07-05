Дівчата влаштували святкування на Меморіалі Героїв Небесної сотні. Поліція завела справу
Поліція Львівської області відкрила справу за статтею "Осквернення пам’ятника" ККУ щодо вчинку кількох дівчат, що святкували день народження на Меморіалі Героїв Небесної сотні.
Джерело: повідомлення поліції Львівської області, місцеве видання Zaxid.net
Дослівно: "Встановлено, що кілька дівчат запалювали фейєрверки та танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної сотні під час святкування вісімнадцятиріччя своєї подруги".
Деталі: Поліцейські вказують, що фото і відео виявили у мережі. Санкція за ч.2 ст.297 (Осквернення пам’ятника) передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Раніше у пабліку "Друга приватна мемарня" з’явився допис із відео з інстаграму однієї із дівчат.
Листа до правоохоронців щодо інциденту на Меморіалі Героїв Небесної сотні скерувала львівська мерія.