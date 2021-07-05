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У Грузії загинув український альпініст

Понеділок, 5 липня 2021, 19:14

Український альпініст Анатолій Мрачковський загинув у Грузії в п'ятницю, 2 червня, під час спуску після сходження на вершину Тетнульд.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Федерацію альпінізму та скелелазіння Києва, передає "Європейська правда".

"Анатолій був вертольотом доставлений до місцевої лікарні міста Местія, де, на жаль, лікарі констатували його смерть... Наразі робляться зусилля, щоб якомога швидше доставити тіло Анатолія на батьківщину з Грузії", - йдеться в повідомленні.

Сходження відбувалося в межах навчально-тренувальних зборів, які проводила Федерація альпінізму та скелелазіння Києва. Водночас у Федерації зазначили, що Мрачковський не вперше брав участь у таких зборах, а також самостійно ходив у гори з друзями, підкорив багато вершин у різних країнах світу, а також в українських Карпатах.

Альпініст загинув унаслідок зриву на сніжному схилі на висоті 3400 м.

Вершина Тетнульд висотою 4852 метра розміщується в Грузії, у Сванетії, у відрозі Головного Кавказького хребта.



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