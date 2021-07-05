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Спека та зливи: до кінця тижня в Україні прогнозують до +34

Понеділок, 5 липня 2021, 19:44

До кінця тижня в Україні прогнозують грозові дощі та спеку до +34 градусів. 

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Українським гідрометцентром

Деталі: Зокрема, 6 липня у північних та західних областях очікують невеликий короткочасний дощ та окремі грози. На решті території будуть помірні грозові дощі, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Значні дощі у вівторок очікуються у південних та східних областях. 

Температура вночі сягатиме 20 градусів, вдень – 25-30 градусів.

У столиці цього дня буде невеликий короткочасний дощ, а температура вдень становитиме 27-29 градусів тепла, в області може сягати +30. 

7 липня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози лише у Карпатському регіоні та місцями в центральних областях, у південній частині та південно-східних областях. Температура вночі буде 15-20 градусів, у західних, північних та східних областях місцями становитиме 12-14 градусів. Вдень у цих областях буде 27-32 градусів. 

8 липня обіцяють майже без опадів. 

Також 7 та 8 липня опадів у столичному регіоні не очікують. Вночі прогнозують 15-19 градусів, вдень – 28-32.

Окрім того, 9 та 10 липня в Україну прийде спека: температура вночі 14-20 градусів, вдень – 30-34.

У ці дні в Києві також не прогнозую опадів, проте обіцяють спеку до +34 градусів. 

Теми: погода


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