Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця
Добудували трубу, якою Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України, у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації — актуальні новини 5 липня.
Про трубу в Угорщину
Сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ завершили будівництво лінійної частини газопроводу-перемички між двома країнами, якою Угорщина зможе отримувати російський газ через чорноморський газопровід, а не через Україну.
Про Pfizer
У компанії Pfizer прокоментували смерть українця після вакцинації і заявили, що у даному випадку причинно-наслідковий зв’язок не встановлений.
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