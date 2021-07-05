У Грузії скасували ЛГБТ-марш через погрози

"Марш гідності" у Тбілісі скасували через погрози його учасникам та організаторам.

Джерело: BBC

Деталі: Марш був запланований на 5 липня. Проте організатори заявили, що не можуть сподіватись на захист з боку силовиків, адже ті не реагують на факти насильства.

Reuters

Активісти сподівались, що хода стане проривом, оскільки останні роки через радикалів ЛГБТ-спільнота не може провести публічні акції.

Reuters

Водночас, скасування маршу відбувалось на тлі погромів з боку противників проведення заходу. За повідомленням грузинских ЗМІ, до офісу організації "Тбілісі прайд" через балкон залізли невідомі, зірвали там веселковий прапор і постер.

Водночас, МВС Грузії закликало організаторів відмовитись від ходи. Там пояснили, що начебто опоненти запланували масштабні акції.

Окрім того, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає проведення маршу недоцільним. Він також закликав противників акції не порушувати закон. Прем’єр також звинуватив опозицію на чолі із колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі у організації акції ЛГБТ.