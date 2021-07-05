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У Грузії скасували ЛГБТ-марш через погрози

Понеділок, 5 липня 2021, 21:39
У Грузії скасували ЛГБТ-марш через погрози
Reuters

"Марш гідності" у Тбілісі скасували через погрози його учасникам та організаторам. 

Джерело: BBC

Деталі: Марш був запланований на 5 липня. Проте організатори заявили, що не можуть сподіватись на захист з боку силовиків, адже ті не реагують на факти насильства. 

 
Reuters

Активісти сподівались, що хода стане проривом, оскільки останні роки через радикалів ЛГБТ-спільнота не може провести публічні акції. 

 
Reuters

Водночас, скасування маршу відбувалось на тлі погромів з боку противників проведення заходу. За повідомленням грузинских ЗМІ, до офісу організації "Тбілісі прайд" через балкон залізли невідомі, зірвали там веселковий прапор і постер.  

Водночас, МВС Грузії закликало організаторів відмовитись від ходи. Там пояснили, що начебто опоненти запланували масштабні акції. 

Окрім того, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає проведення маршу недоцільним. Він також закликав противників акції не порушувати закон. Прем’єр також звинуватив опозицію на чолі із колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі у організації акції ЛГБТ. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Грузія
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