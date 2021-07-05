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Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Понеділок, 5 липня 2021, 22:02
Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Підозрюваного у справі продажу для ЗСУ неякісних катерів колишнього директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони заарештували на два місяці.

Джерело: ДБР

Деталі: 5 липня Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом фігурантам справи. Проте рішення ухвалили лише щодо одного. Іншим підозрюваним продовжать обирати запобіжний захід 6 липня. 

Колишнього директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони заарештували на два місяці із  альтернативою внесення застави у сумі близько 475 млн гривень. Таким чином суд у повному обсязі задовольнив клопотання слідчих. 

Що передувало: Слідчі ДБР повідомили про підозри колишнім посадовим особам Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставку військової техніки низької якості Збройним силам України.

Представник ДБР не назвав прізвища підозрюваних, але за даними джерела УП, колишній заступник міністра оборони серед фігурантів – Ігор Павловський. 

У партії "Європейська солідарність" назвали справу щодо постачання військової техніки низької якості українським військовим, де фігурує ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський, "атакою на бойових генералів". 

Українська правда

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Теми: ДБРармія
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