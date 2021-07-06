Гран-прі Формули-1 знову скасували через COVID-19

Гран-прі Формули-1, який мав відбутися в Австралії, скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на організаторів чемпіонату

Дослівно пресслужба організаторів: "Корпорація Гран-прі Австралії спільно з урядом штату Вікторія і "Формулою-1" оголосила, що Гран-прі Австралії "Формули-1" 2021 року скасовано через обмеження і логістичні проблеми, пов'язані з триваючою пандемією COVID-19".

Деталі: Раніше організатори "Формули-1" через коронавірус скасували етапи в Канаді і Сінгапурі.

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