Гран-прі Формули-1 знову скасували через COVID-19
Вівторок, 6 липня 2021, 10:57
Гран-прі Формули-1, який мав відбутися в Австралії, скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на організаторів чемпіонату
Дослівно пресслужба організаторів: "Корпорація Гран-прі Австралії спільно з урядом штату Вікторія і "Формулою-1" оголосила, що Гран-прі Австралії "Формули-1" 2021 року скасовано через обмеження і логістичні проблеми, пов'язані з триваючою пандемією COVID-19".
Деталі: Раніше організатори "Формули-1" через коронавірус скасували етапи в Канаді і Сінгапурі.
Передісторія:
- Гран-прі Австралії, який раніше традиційно проходив у кінці березня, цього року перенесли на осінь. Він мав відбутися з 19 по 21 листопада.
- У 2020 році австралійський етап також був скасований через коронавірус.