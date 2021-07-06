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Гран-прі Формули-1 знову скасували через COVID-19

Вівторок, 6 липня 2021, 10:57
Фото formula1.com

Гран-прі Формули-1, який мав відбутися в Австралії, скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на організаторів чемпіонату

Дослівно пресслужба організаторів: "Корпорація Гран-прі Австралії спільно з урядом штату Вікторія і "Формулою-1" оголосила, що Гран-прі Австралії "Формули-1" 2021 року скасовано через обмеження і логістичні проблеми, пов'язані з триваючою пандемією COVID-19".

Деталі: Раніше організатори "Формули-1" через коронавірус скасували етапи в Канаді і Сінгапурі.

Передісторія:

  • Гран-прі Австралії, який раніше традиційно проходив у кінці березня, цього року перенесли на осінь. Він мав відбутися з 19 по 21 листопада.
  • У 2020 році австралійський етап також був скасований через коронавірус.

Теми: коронавірус


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