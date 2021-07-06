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СOVID у Києві: за добу 197 нових хворих, без смертей

Вівторок, 6 липня 2021, 12:42
Фото з Facebook

За добу 5 липня у столиці лабораторно підтвердили 197 нових випадків коронавірусу, смертей від COVID-19 не зареєстровано.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Плюс 197 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано". 

 

Деталі: Серед нових хворих 103 жінки віком від 21 до 86 років, 81 чоловік віком від 20 до 91 року, 5 дівчаток від 11 місяців до 13 років та 8 хлопчиків від 3 до 15 років. 9 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (43), Дарницькому (40) та в Дніпровському (35) районах.

З початку пандемії у столиці уже 214 822 підтверджених випадки коронавірусу, 5 201 хворий помер та  205 567 містян подолали вірус (з них 187 за минулу добу).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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