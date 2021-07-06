Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СOVID у Києві: за добу 197 нових хворих, без смертей

Вівторок, 6 липня 2021, 12:42
СOVID у Києві: за добу 197 нових хворих, без смертей
Фото з Facebook

За добу 5 липня у столиці лабораторно підтвердили 197 нових випадків коронавірусу, смертей від COVID-19 не зареєстровано.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Плюс 197 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано". 

 

Деталі: Серед нових хворих 103 жінки віком від 21 до 86 років, 81 чоловік віком від 20 до 91 року, 5 дівчаток від 11 місяців до 13 років та 8 хлопчиків від 3 до 15 років. 9 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (43), Дарницькому (40) та в Дніпровському (35) районах.

З початку пандемії у столиці уже 214 822 підтверджених випадки коронавірусу, 5 201 хворий помер та  205 567 містян подолали вірус (з них 187 за минулу добу).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
У зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако
Останні новини
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
Усі новини...
Реклама: