Лукашенко пригрозив закрити Білорусь для проїзду, якщо будуть нові санкції

Самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко грозиться закрити територію країни для транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

Джерело: Держвидання "Білорусь сьогодні", яке наводить слова Лукашенка

Деталі: Лукашенко сказав про можливе закриття транзиту в контексті докорів щодо невиконання положень Угоди про реадмісію (прийняти назад громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з договірних сторін).

Пряма мова Лукашенка: "Вони (країни Заходу – ред.) хочуть перетворити Білорусь на "відстійник": туди забігли люди, рятуючись від горя, нещастя і війни, і вони хочуть, щоб ми їх забирали і тут розміщували в "концтабори"... Хлопці, цього не буде. Після тієї політики, яку ви проводите щодо Білорусі і Росії.

Ще раз кажу: люди біжать від війни. Ми знаємо, що таке горе і що таке війна. Біжать туди, куди їх запросили. Європейський союз же їм пільги ввів відповідні - для тих, хто туди прибуває... Тому ви, будь ласка, з ними розбирайтеся самі і не вимагайте від нас більшого.

А якщо будете нагнітати обстановку відповідну проти Білорусі новими етапами санкцій - то будете об'їжджати по Північному полюсу і через Середземне море. Поки що в умовах пандемії ми поводимося по-людськи в плані транзиту, пересування вантажного, легкового транспорту і так далі".

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