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Чоловіка розстріляли у центрі Стрия: поліція оголосила спецоперацію – ЗМІ

Вівторок, 6 липня 2021, 15:34

У центрі Стрия, що на Львівщині, неподалік поліцейського відділку, розстріляли 41-річного чоловіка, наразі поліція шукає вбивцю. 

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Подія сталась в ніч на понеділок. Місцевого мешканця Івана Гарбича вбили двома пострілами з вогнепальної зброї. У поліції інформацію про вбивство підтвердили. Проте більше деталей не повідомляють, оскільки вбивцю ще не впіймали. 

Джерела Zaxid.net стверджують, що вбивство сталось близько опівночі посеред вулиці 1-го листопада за кілька метрів від поліцейського відділку. 

Повідомляється, що вбивця стріляв практично впритул, ймовірно, з дробовика. 

Наразі у місті триває спецоперація для пошуку вбивці. Мотив злочину правоохоронцям не зрозумілий.  

Про загиблого відомо, що він не був одружений та не мав дітей, займався дрібною торгівлею. 

Теми: Львівщинакримінал


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