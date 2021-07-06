Чоловіка розстріляли у центрі Стрия: поліція оголосила спецоперацію – ЗМІ
У центрі Стрия, що на Львівщині, неподалік поліцейського відділку, розстріляли 41-річного чоловіка, наразі поліція шукає вбивцю.
Джерело: Zaxid.net
Деталі: Подія сталась в ніч на понеділок. Місцевого мешканця Івана Гарбича вбили двома пострілами з вогнепальної зброї. У поліції інформацію про вбивство підтвердили. Проте більше деталей не повідомляють, оскільки вбивцю ще не впіймали.
Джерела Zaxid.net стверджують, що вбивство сталось близько опівночі посеред вулиці 1-го листопада за кілька метрів від поліцейського відділку.
Повідомляється, що вбивця стріляв практично впритул, ймовірно, з дробовика.
Наразі у місті триває спецоперація для пошуку вбивці. Мотив злочину правоохоронцям не зрозумілий.
Про загиблого відомо, що він не був одружений та не мав дітей, займався дрібною торгівлею.