Чоловіка розстріляли у центрі Стрия: поліція оголосила спецоперацію – ЗМІ

У центрі Стрия, що на Львівщині, неподалік поліцейського відділку, розстріляли 41-річного чоловіка, наразі поліція шукає вбивцю.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Подія сталась в ніч на понеділок. Місцевого мешканця Івана Гарбича вбили двома пострілами з вогнепальної зброї. У поліції інформацію про вбивство підтвердили. Проте більше деталей не повідомляють, оскільки вбивцю ще не впіймали.

Джерела Zaxid.net стверджують, що вбивство сталось близько опівночі посеред вулиці 1-го листопада за кілька метрів від поліцейського відділку.

Повідомляється, що вбивця стріляв практично впритул, ймовірно, з дробовика.

Наразі у місті триває спецоперація для пошуку вбивці. Мотив злочину правоохоронцям не зрозумілий.

Про загиблого відомо, що він не був одружений та не мав дітей, займався дрібною торгівлею.