Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чоловіка розстріляли у центрі Стрия: поліція оголосила спецоперацію – ЗМІ

Вівторок, 6 липня 2021, 15:34
Чоловіка розстріляли у центрі Стрия: поліція оголосила спецоперацію – ЗМІ

У центрі Стрия, що на Львівщині, неподалік поліцейського відділку, розстріляли 41-річного чоловіка, наразі поліція шукає вбивцю. 

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Подія сталась в ніч на понеділок. Місцевого мешканця Івана Гарбича вбили двома пострілами з вогнепальної зброї. У поліції інформацію про вбивство підтвердили. Проте більше деталей не повідомляють, оскільки вбивцю ще не впіймали. 

Джерела Zaxid.net стверджують, що вбивство сталось близько опівночі посеред вулиці 1-го листопада за кілька метрів від поліцейського відділку. 

Повідомляється, що вбивця стріляв практично впритул, ймовірно, з дробовика. 

Наразі у місті триває спецоперація для пошуку вбивці. Мотив злочину правоохоронцям не зрозумілий.  

Про загиблого відомо, що він не був одружений та не мав дітей, займався дрібною торгівлею. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівщинакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Львівщина
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
Львів атакували "Калібрами": 7 з 10 ракет збили − ПС
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
Останні новини
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
Усі новини...
Реклама: