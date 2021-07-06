В Одесі обвалилося перекриття будинку, загинула жінка
Вівторок, 6 липня 2021, 16:18
В Одесі в результаті обвалу перекриття в будинку загинула жінка.
Джерело: повідомлення ДСНС в Одеській області
Деталі: Обвал стався на вулиці Степова. Зруйнувалося міжповерхове перекриття у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на площі 20 квадратних метрів.
Під час проведення пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіло господарки квартири 1938 року народження, без ознак життя.
Українська правда