В Одесі обвалилося перекриття будинку, загинула жінка

В Одесі в результаті обвалу перекриття в будинку загинула жінка.

Джерело: повідомлення ДСНС в Одеській області

Деталі: Обвал стався на вулиці Степова. Зруйнувалося міжповерхове перекриття у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на площі 20 квадратних метрів.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіло господарки квартири 1938 року народження, без ознак життя.