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В Одесі обвалилося перекриття будинку, загинула жінка

Вівторок, 6 липня 2021, 16:18

В Одесі в результаті обвалу перекриття в будинку загинула жінка.

Джерело: повідомлення ДСНС в Одеській області

Деталі: Обвал стався на вулиці Степова. Зруйнувалося міжповерхове перекриття у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на площі 20 квадратних метрів.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіло господарки квартири 1938 року народження, без ознак життя.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяОдеса


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