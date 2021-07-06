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Через навчання Sea Breeze росіяни "запускали" ракети С-400

Вівторок, 6 липня 2021, 16:57

На тлі чорноморських навчань Sea Breeze Південний військовий округ РФ провів в Краснодарському краї вчення з електронними пусками ракет систем ППО С-400 "Тріумф".

Джерело: російський "Інтерфакс", що цитує пресслужбу Чорноморського флоту РФ

Дослівно: "В ході тактико-спеціального навчання військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Південного військового округу, дислокованих в Краснодарському краї, провели навчання з відбиття масованого ракетного удару умовного противника".

"Відповідно до задуму навчання розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400" Тріумф "і зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С" здійснили марш в позиційні райони, де відпрацювали алгоритм дій по виявленню і супроводу повітряних цілей умовного супротивника, а також виконали електронні пуски ракет для їх знищення".

Деталі: Всього в заході брали участь близько 100 військовослужбовців і більше 30 одиниць військової і спеціальної техніки. Очікується, що маневри Sea Breeze триватимуть до 10 липня.

За інформацією росіян, система С-400 "Тріумф" призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу.

Передісторія: 6 липня у міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2021" завершили фазу злагодження морської компоненти: міжнаціональні тактичні групи відпрацювали перший блок навчальних елементів під час виходу в море

Теми: Росіяармія


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