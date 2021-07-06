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В МЗС назвали умову для участі Росії у Кримській платформі

Вівторок, 6 липня 2021, 17:52
В МЗС назвали умову для участі Росії у Кримській платформі

Україна наразі не бачить доцільності у запрошенні Росії до участі у Кримській платформі, однак готова буде зробити це, якщо РФ продемонструє конструктивний підхід і готовність разом зі світовою спільнотою сідати за стіл переговорів і опрацьовувати формат деокупації Криму.

Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Джапарова зазначила, що українська сторона раніше вважала за необхідне запросити Російську Федерацію до участі у Кримській платформі з однієї причини: вона має приїхати і відповісти на ряд запитань, які в України накопичилися за вісім років як до країни-окупанта.

За її словами, попервах РФ категорично не заперечувала ініціативу Кримської платформи, але наразі риторика і тональність Кремля різко змінилися.

У цьому контексті перша заступниця міністра нагадала, що кілька місяців тому офіційні представники РФ на різних міжнародних майданчиках заявили, що Кримська платформа є загрозою територіальній цілісності і безпеці Російської Федерації і що вони саме у цьому контексті ставитимуться до тих країн, які приєднаються до цієї ініціативи, яку вони називають "провокативною".

Пряма мова: "Тобто наша початкова логіка (щодо запрошення Росії до участі у Кримській платформі - ред.) розбилася об висловлювання і офіційних, і неофіційних представників Російської Федерації, тому зараз ми не бачимо у цьому доцільності.

Однак ще є два місяці, будемо дивитися. Якщо Російська Федерація продемонструє конструктивний підхід і готовність брати на себе відповідальність за весь спектр наслідків окупації і разом зі світовою спільнотою сідати і опрацьовувати формат деокупації і відновлення статус-кво до 2014 року, а фактично повернення в річище міжнародного права і порядку, - most welcome! Ми будемо дуже раді бачити Російську Федерацію на найвищому рівні на Кримській платформі".

Передісторія:

  • Кримська платформа - консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
  • Передбачається, що платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.
  • Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане 23 серпня у Києві.

Теми: КримокупаціяРосія
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