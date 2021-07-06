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Спецпредставниця ОБСЄ в Україні Ґрау йде з ТКГ – ЗМІ

Вівторок, 6 липня 2021, 19:23

Спеціальний представник нинішнього голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу посол Гайді Ґрау незабаром вийде з переговорного процесу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на близького до процесу співрозмовника

Дослівно: "Заміна в ТКГ стосується ОБСЄ. Ґрау ...

Вона йде - це факт".

Деталі: Співрозмовник звернув увагу на те, що на засіданні ТКГ, яке відбудеться 7 липня на рівні глав делегацій, "про вихід Гайді Ґрау може бути поки що офіційно не оголошено - або ж буде оголошено 21 липня".

Про причини виходу посла Ґрау з Мінського процесу не повідомляється.

Як повідомило джерело, наступника Ґрау вже визначили – і "це не представник США, яка також входить до складу в ОБСЄ".

Наразі такої інформації офіційно немає.

Нагадаємо: Посаду спеціального представника ОБСЄ в Україні та ТКГ Ґрау обіймає з грудня 2019 року. Вона змінила австрійського дипломата Мартіна Зайдіка.

Раніше Ґрау займала кілька дипломатичних постів з 1997 року в Берні, Москві та Нью-Йорку.

Теми: ОБСЄТКГДонбас


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