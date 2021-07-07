Росія не завадила проведенню військових навчань Sea Breeze – Пентагон

Під час проведення навчань російські військові не заважали Sea Breeze, в яких задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів.

Джерело: представник Пентагону Джон Кірбі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ніяких перешкод у проведенні Sea Breeze не було".

"Дії Росії не впливали на нашу здатність проводити навчання Sea Breeze".

Деталі: Раніше повідомлялося, що Південний військовий округ провів у Краснодарському краї вчення з оборони об'єктів Чорноморського флоту з електронними пусками ракет систем ППО С-400 "Тріумф".

Маневри пройшли на тлі чорноморських навчань Sea Breeze, в яких задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів.

"В ході тактико-спеціального навчання військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Південного військового округу, дислокованих в Краснодарському краї, провели навчання з відбиття масованого ракетного удару умовного противника", - повідомив Чорноморський флот.

На вченні відпрацьовано прикриття критично важливих об'єктів Чорноморського флоту від засобів повітряного нападу умовного противника, сказали військові.

"Всього в заході взяли участь близько 100 військовослужбовців, і більше 30 одиниць військової і спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні Чорноморського флоту.

Очікується, що маневри Sea Breeze триватимуть до 10 липня.

У них задіяно 32 бойових корабля, 40 літаків і п'ять тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. В цілому беруть участь військові з 32 країн.

За повідомленням 6-го оперативного флоту США, в ході навчань відпрацьовуються бойові дії на морі, на суші та в повітрі, в тому числі висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.

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