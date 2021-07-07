Росія не завадила проведенню військових навчань Sea Breeze – Пентагон
Під час проведення навчань російські військові не заважали Sea Breeze, в яких задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів.
Джерело: представник Пентагону Джон Кірбі, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ніяких перешкод у проведенні Sea Breeze не було".
"Дії Росії не впливали на нашу здатність проводити навчання Sea Breeze".
Деталі: Раніше повідомлялося, що Південний військовий округ провів у Краснодарському краї вчення з оборони об'єктів Чорноморського флоту з електронними пусками ракет систем ППО С-400 "Тріумф".
Маневри пройшли на тлі чорноморських навчань Sea Breeze, в яких задіяні кораблі країн НАТО і їх партнерів.
"В ході тактико-спеціального навчання військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Південного військового округу, дислокованих в Краснодарському краї, провели навчання з відбиття масованого ракетного удару умовного противника", - повідомив Чорноморський флот.
На вченні відпрацьовано прикриття критично важливих об'єктів Чорноморського флоту від засобів повітряного нападу умовного противника, сказали військові.
"Всього в заході взяли участь близько 100 військовослужбовців, і більше 30 одиниць військової і спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні Чорноморського флоту.
Очікується, що маневри Sea Breeze триватимуть до 10 липня.
У них задіяно 32 бойових корабля, 40 літаків і п'ять тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. В цілому беруть участь військові з 32 країн.
За повідомленням 6-го оперативного флоту США, в ході навчань відпрацьовуються бойові дії на морі, на суші та в повітрі, в тому числі висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.
Нагадаємо:
- Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту через міжнародні військові навчання України і союзників Sea Breeze-2021.
- Традиційні україно-американські навчання Sea Breeze у 2021 році є рекордними за кількістю учасників – 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціального призначення – загалом 5 тисяч особового складу з 32 країн.
- З огляду на це російське посольство у Вашингтоні опублікувало заяву, в якій йшлося, що "розмах та агресивна природа" військових навчань SeaBreeze "не відповідають безпековим потребам у Чорному морі". На думку Москви, ці військові маневри нібито "підвищують ризики ненавмисних інцидентів" та "надихають мілітаристські амбіції України". Росія закликала США та союзників Вашингтону припинити військові операції в Чорному морі.
- Під час проведення військових навчань Sea Breeze-2021 за участі України та низки країн-членів НАТО, російські військові паралельно влаштували маневри своєї авіації над Чорним морем.