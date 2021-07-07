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Хакери, пов'язані з Росією, зламали сервери Республіканської партії Штатів – ЗМІ

Середа, 7 липня 2021, 03:52

На минулому тижні хакери, пов’язані з Росією, зламали комп'ютерні системи Національного комітету Республіканської партії Сполучених Штатів.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: За даними джерел, хакери були частиною групи, відомої як APT 29 або Cozy Bear, яку США пов’язують з російськими спецслужбами, і яку підозрювали у зломі Національного комітету Демократичної партії у 2016 році, а також у кібератаках на американські урядові установи.

"Наші фахівці співпрацювали з Microsoft, щоб провести огляд систем, і як показало розслідування, хакери не отримали доступ до даних Національного комітету Республіканської партії. Ми будемо продовжувати співпрацювати з корпорацією Microsoft, а також ФБР", - сказав речник Нацкомітету республіканців Майк Рід.

Як зазначає видання, представник посольства Росії у Вашингтоні не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо: Хакерська група, пов'язана з Росією, зламала близько 200 американських компаній в результаті великомасштабної атаки з використанням програм-вимагачів.

Теми: СШАхакериРосія


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