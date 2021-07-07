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Штати заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь

Середа, 7 липня 2021, 05:45

Міністерство транспорту Сполучених Штатів у вівторок доопрацювало розпорядження про заборону продажу квитків на авіаперевезення між США і Білоруссю.

Джерело: Reuters, DW

Деталі: Заборона стосується і рейсів, що здійснюються з пересадкою.

Американське об'єднання пілотів ALPA вже привітало цей крок.

Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також через причини, пов'язані з національними інтересами і безпекою США.

У той же час раніше в Держдепартаменті відзначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона у світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.

Що передувало: Міністерство транспорту Сполучених Штатів видало наказ із пропозицією заборонити продаж квитків на пасажирські рейси в Білорусь.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
  • Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.
  • Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.
  • У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.

Теми: СШАБілорусь


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