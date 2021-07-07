Штати заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь
Міністерство транспорту Сполучених Штатів у вівторок доопрацювало розпорядження про заборону продажу квитків на авіаперевезення між США і Білоруссю.
Деталі: Заборона стосується і рейсів, що здійснюються з пересадкою.
Американське об'єднання пілотів ALPA вже привітало цей крок.
Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також через причини, пов'язані з національними інтересами і безпекою США.
У той же час раніше в Держдепартаменті відзначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона у світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.
Що передувало: Міністерство транспорту Сполучених Штатів видало наказ із пропозицією заборонити продаж квитків на пасажирські рейси в Білорусь.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
- Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.
- Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.
- У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.