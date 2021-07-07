Штати заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь

Міністерство транспорту Сполучених Штатів у вівторок доопрацювало розпорядження про заборону продажу квитків на авіаперевезення між США і Білоруссю.

Джерело: Reuters, DW

Деталі: Заборона стосується і рейсів, що здійснюються з пересадкою.

Американське об'єднання пілотів ALPA вже привітало цей крок.

Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також через причини, пов'язані з національними інтересами і безпекою США.

У той же час раніше в Держдепартаменті відзначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона у світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.

Що передувало: Міністерство транспорту Сполучених Штатів видало наказ із пропозицією заборонити продаж квитків на пасажирські рейси в Білорусь.

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