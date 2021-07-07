Вакцинація в Україні: 3 мільйони щеплень, наближаємося до мільйона вакцинованих

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні першу дозу вакцини отримала 2 136 561 людина, обидві дози – 955 607 осіб, загалом зроблено 3 092 168 щеплень.

Джерело: МОЗ

Деталі: 6 липня було щеплено 93 554 людини: одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані – 57 531 людина.

У цей вівторок працювали: 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення, 27 центрів вакцинації.

Станом на 6 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини.

Передісторія:

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?