Телеграми "НачШтабу" та "Черговий ООС" є російськими проєктами – заява

Телеграм-канали "НачШтабу" та "Черговий ООС" не мають стосунку до Збройних сил України і можуть бути російськими проєктами.

Джерело: Twitter НГУ, Texty.org.ua

Дослівно Нацгвардія: "Телеграм-канали "НачШтабу" та "Черговий ООС" – це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України. Для введення в оману користувачів, ці канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими".

Довідка: Теlegram-канал "НачШтабу" позиціонується як майданчик, де українські військовослужбовці можуть поділитися тим, що "наболіло". В обговореннях можуть спливати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо – а цією інформацією може скористатися ворог.

Канали "НачШтабу" та "Черговий ООС" активно рекламують російські чи проросійські ЗМІ та на білбордах. Один із бордів навіть розташований неподалік від Генштабу ЗСУ.