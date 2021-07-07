Україні потрібно надати чіткі плани для руху в ЄС і НАТО – президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членство в Євросоюзі та НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа сказав на відкритті Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.

"Потрібне чітке бачення, який внесок може зробити України до євроатлантичної спільноти, і як вона може зближатися з ЄС і НАТО. Україні потрібні чіткі плани, для того, щоб просуватися вперед. А міжнародна спільнота очікує запевнень в тому, що послідовний процес реформ продовжиться. Амбіційний порядок денний це те, що мотивує людей", - сказав Науседа.

Він наголосив, що стратегічний інтерес міжнародної спільноти полягає в тому, аби Україна була демократичною та успішною. "Нові українські лідери представили дуже амбітні цілі, і попри неочікуваний початок пандемії коронавірусу, а також на тлі триваючої агресії Росії, київ все одно демонструє готовність проводити реформи", - сказав Науседа.

Президент Литви зазначив, що успіху в реформах можна досягти запровадженням добре функціонуючої ринкової економіки, просування євроатлантичної та європейської інтеграції, а також боротьби з корупцією.

"Одним із завдань також є підвищення довіри українців до судової системи, їхню впевненість в тому, що антикорупційна система працює належним чином", - додав Науседа.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що у НАТО не готові давати Україні графік чи орієнтири її вступу до Альянсу.

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