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Біля Криму "Оси" і "Смерчі" боролися з противником: навчання

Середа, 7 липня 2021, 10:40
zsu.gov.ua

У рамках спільного батальйонного тактичного навчання підрозділів угрупування українських військ ЗРК відбили напад умовного противника, а РСЗВ знищили "пункти базування" й "злітні смуги" поблизу адмінкордону з окупованим Кримом. 

Джерело: Збройні сили України

Деталі: У рамках спільного батальйонного тактичного навчання підрозділів угрупування військ, яке виконує завдання на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Кримського півострова, розрахунки зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного противника на колону військової техніки.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань колона підрозділу реактивних систем залпового вогню "Смерч" здійснила марш задля зміни вогневих позицій, в ході висування – була атакована авіацією умовного противника.

"Розрахунки зенітних ракетних комплексів в умовах, максимально наближених до бойових, поставлених радіоелектронних перешкод, здійснили розвідку повітряної обстановки, визначили координати цілей, після чого знищили літаки умовного противника пусками ракет", – зазначив Наєв.

 

За його словами, особовий склад також відпрацював низку ввідних по розвідці, виявленню, супроводу і знищенню як групових, так і поодиноких цілей, що перебували на різних висотах і швидкостях.

 

"Водночас підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч" відпрацював навчально-бойові вправи зі знищення пунктів базування умовного противника та злітно-посадкових смуг як штурмової авіації, так і безпілотних літальних апаратів", – додав командувач ОС ЗСУ.

 

У ході комплексного тренування відпрацьовували зайняття і маскування позицій, організацію системи зв'язку і управління, приведення техніки з похідного положення в бойове тощо.

 

Теми: Збройні силиарміязброяКрим


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