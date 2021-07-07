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У 2021 році прикордонники частіше відмовляли у в’їзді в Україну, найбільше – росіянам

Середа, 7 липня 2021, 10:43

У 2021 році прикордонники відмовляли у в’їзді в Україну у 1,6 рази частіше, найбільше – росіянам.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Впродовж І півріччя 2021 року прикордонники відмовили в пропуску через кордон понад 19,3 тисячі іноземців.

Ці показники у порівнянні з першим півріччям 2020 року зросли в середньому в 1,6 рази (за січень-червень 2020 прикордонники відмовили у пропуску 11,7 тис. осіб), зазначають у ДПСУ.

Здебільшого зростання пов’язане з карантинними обмеженнями та застосовувалося до іноземців, які прибували з країн зі значним поширенням COVID-19, не мали необхідних документів для в’їзду в Україну під час пандемії.

Серед непропущених найбільше громадян Росії – 2 818 осіб – цей показник збільшився у порівнянні з минулим роком у 2,7 рази, також частіше відмови в пропуску отримували громадяни Молдови, Туреччини, Польщі, Румунії, Білорусі та Німеччини.

Найбільше не пропусків через кордон осіб зафіксовано в авіаційних пунктах пропуску, а також на кордоні з Росією, Молдовою та Білоруссю.

Наголошується, що серед непропущених суттєво зросла й частка потенційних незаконних мігрантів – з 2 270 осіб за перше півріччя минулого року – до 4 058 осіб цьогоріч. І в цій категорії осіб передове місце зайняли росіяни – 1 236 громадян.

Найбільшу кількість відмов пропуску через кордон потенційними нелегальними мігрантами зафіксовано в авіаційних пунктах пропуску – 62,1% від загальної кількості.

Теми: кордонПрикордонна служба


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