Новинський планує йти з політики: Не бачу сенсу

Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський планує поступово йти з політики.

Джерело: інтерв'ю Новинського "Українській правді"

Пряма мова: "Надалі, ще сильно думаю, чи буду займатися далі політикою, тому що вона мені не приносить світла в душі і внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити.

Не бачу просто сенсу для себе цим займатися".

Деталі: Новинський додав, що через це він жодним чином не бере участі в новій партії Бориса Колесникова "Україна – наш дім".

Він також прогнозує, що проект "Опозиційний блок", в який він раніше входив, швидше за все буде закритий, оскільки вже вичерпав себе.