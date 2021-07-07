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Новинський: У нас немає політики, у нас всі думають, як кого підставити

Середа, 7 липня 2021, 12:12
Новинський: У нас немає політики, у нас всі думають, як кого підставити

Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський вважає, що в Україні немає політики, адже кожен дбає лише про свої інтереси і не думає над стратегією розвитку країни.

Джерело: інтерв'ю Новинського "Українській правді"

Пряма мова: "Навіщо?.. Дивіться, давайте так. Великий бізнес - кожен переслідує свої інтереси. Якщо ви думаєте, що один з одним все зустрічаються і домовляються про спільні дії, такого немає.

Кожен веде свою справу. Кожен думає про свій бізнес. Про те, щоб розширюватися, отримувати прибуток, ось про це думають.

Займатися політичною метушнею? У нас немає політики. Тому що політика - це стратегія розвитку країни, і способи досягнення цих цілей. Ось це політика.

А у нас всі думають, як кого підставити, як кого перепризначити. Ці інтриги суцільні, які не призводять ніколи ні до якого результату. Як біг по колу, знаєте. І добре ще, якщо біг йде по спіралі, яка веде вгору. А вона завжди йде вниз у нас, на жаль".

Українська правда

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Теми: Новинськийполітична системаолігархиУкраїна
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