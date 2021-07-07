У Тбілісі на акції затримали понад 100 прихильників консервативних поглядів

У Тбілісі ввечері 6 липня затримали понад сотню прихильників консервативних поглядів, що вийшли на акцію з метою зірвати іншу акцію - протест у відповідь на зірвання ЛГБТ-прайду і безкарні напади на журналістів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

"На даному етапі 100 осіб затримані в адміністративному порядку за фактами порушень, виявленими співробітниками МВС. З них 68 звільнили під розписку, 32 залишаються в СІЗО", - повідомили в МВС.

Крім того, двох осіб затримали вже як звинувачених. З них один, 32-річний чоловік, перед тим напав на оператора телеканалу PalitraNews. Другий, 56-річний чоловік, розбив скло автівки патрульної поліції.

Мовчазна акція "За свободу", яку прийшли зривати прихильники консервативних поглядів, була анонсована політиками на вечір 6 липня у відповідь на насильство щодо журналістів та активістів в день прайду 5 липня, який так і не відбувся через масову присутність на вулицях противників ЛГБТ. Опоненти намагалися прорватися через кордони поліції до учасників акції, серед яких були і представники ЛГБТ-спільноти, та кидали в поліцію і в них каміння, пляшки і яйця.

Коли мітинг завершився і учасники пішли, їхні опоненти зайняли площу та зірвали й спалили прапор ЄС, піднятий поруч з парламентом. 7 липня його повернув на флагшток особисто спікер парламенту Кахабер Кучава.

"Спуск прапора ЄС - неприпустимий. Наші стратегічні партнери постійно захищають суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Їхній вклад у розвиток Грузії - неоціненний. Ми повинні пам’ятати, що у всіх нас одна батьківщина, історія, традиції і релігії якої не мають нічого спільного з насильством", - заявив він.

Нагадаємо, 5 липня противники ЛГБТ-прайду у Тбілісі вийшли на центральні вулиці, щоб не допустити проведення події, та штурмували штаб-квартиру ЛГБТ-активістів і партнерських організацій, а також напали на журналістів.

За даними "Ехо Кавказу", всього постраждали понад 40 співробітників різних ЗМІ і поліція при цьому не діяла.

Ескалація почалася після заяви прем'єр-міністра Грузії. Іраклій Гарібашвілі наголосив на недоцільності проведення "Маршу гідності", але, на думку спостерігачів, випадково або навмисно обрав формулювання, які агресивно налаштовані громадяни сприйняли як заохочення до насильства.

Він заявив, що за проведенням маршу стоїть колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі. Міністерство внутрішніх справ закликало Tbilisi Pride скасувати захід, посилаючись на міркування безпеки.

Європейський союз, а також США, Ізраїль і міжнародні організації засудили напад на журналістів в Тбілісі та зрив прайду.