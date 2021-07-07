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У РФ заявили, що підняли винищувачі через розвідника США над Чорним морем

Середа, 7 липня 2021, 14:03

У Міноборони РФ заявили, що піднімали винищувачі Су-30 для супроводу американського літака-розвідника Boeing P-8 Poseidon над Чорним морем.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Для впізнання повітряної цілі і недопущення порушення державного кордону РФ в повітря були підняті два винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту".

Деталі: Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряну ціль як літак Boeing P-8 Poseidon, який належить ВМС США.

За даними Міноборони РФ, літак-розвідник США помітили увечері 6 липня над нейтральними водами Чорного моря.

 

У РФ стверджують, що політ російських літаків виконувався в суворій відповідності з міжнародними правилами.

Нагадаємо:

  • Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту через міжнародні військові навчання України і союзників Sea Breeze-2021.
  • Традиційні україно-американські навчання Sea Breeze у 2021 році є рекордними за кількістю учасників – 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціального призначення – загалом 5 тисяч особового складу з 32 країн.
  • З огляду на це російське посольство у Вашингтоні опублікувало заяву, в якій йшлося, що "розмах та агресивна природа" військових навчань SeaBreeze "не відповідають безпековим потребам у Чорному морі". На думку Москви, ці військові маневри нібито "підвищують ризики ненавмисних інцидентів" та "надихають мілітаристські амбіції України". Росія закликала США та союзників Вашингтону припинити військові операції в Чорному морі.
  • Під час проведення військових навчань Sea Breeze-2021 за участі України та низки країн-членів НАТО, російські військові паралельно влаштували маневри своєї авіації над Чорним морем.

Українська правда
Теми: авіаЧорне мореСШАРосія


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