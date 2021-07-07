У РФ заявили, що підняли винищувачі через розвідника США над Чорним морем

У Міноборони РФ заявили, що піднімали винищувачі Су-30 для супроводу американського літака-розвідника Boeing P-8 Poseidon над Чорним морем.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Для впізнання повітряної цілі і недопущення порушення державного кордону РФ в повітря були підняті два винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту".

Деталі: Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряну ціль як літак Boeing P-8 Poseidon, який належить ВМС США.

За даними Міноборони РФ, літак-розвідник США помітили увечері 6 липня над нейтральними водами Чорного моря.

У РФ стверджують, що політ російських літаків виконувався в суворій відповідності з міжнародними правилами.

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