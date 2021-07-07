Зеленський розповів, про що говоритиме з Меркель і на чому наполягатиме

Головною темою під час майбутніх переговорів президента Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель буде газопровід "Північний потік – 2".

Джерело: повідомлення Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "З пані Меркель буде важлива зустріч з точки зору енергетичної безпеки не лише України, а й Європи. Це щастя, що Європа поки не відчуває цих загроз щодо будівництва "Північного потоку – 2". Але в цьому питанні країни Європейського Союзу розділилися. Питання "Північного потоку – 2" є глобальним. Про це будемо говорити з поважною пані Ангелою Меркель.

І розділяти питання "Північного потоку – 2" й безпеки ми не будемо. Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей".

Деталі: Зеленський наполягатиме на пріоритетності питань безпеки над економічною доцільністю. За його словами, "Північний потік" – наче "лакмусовий папірець, який показує, що є більш пріоритетним для тих чи інших країн".

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