На Херсонщині чоловік вкрав 4 га землі біля моря – прокуратура

Мешканець міста Гола Пристань, що на Херсонщині, шахрайським шляхом заволодів земельними ділянками рекреаційного призначення у понад 4 га на узбережжі Чорного моря.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, ділянки землі вибули із комунальної власності Лазурненської селищної ради на підставі підробленого рішення Скадовського районного суду у Херсонській області.

Вартість землі оцінюють у понад 6,6 млн грн.

Після того як землю вивели із комунальної власності, чоловік виставив її на відкриті торги для легалізації. Там її придбали треті особи.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом заволодіння земельними ділянками, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.